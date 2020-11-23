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23 листопада 2020, 15:00 122

Розкрадання майна Держрезерву на Сумщині: директору підприємства повідомили про підозру

23 листопада 2020, 15:00 122
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Зловмисники намагалися незаконно продати насіння Держрезерву на понад 2,8 млн грн
Зловмисники намагалися незаконно продати насіння Держрезерву на понад 2,8 млн грн
Фото: НАБУ
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Детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що про підозру чиновнику повідомили 22 листопада, його дії кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

У листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву", - йдеться в повідомленні.

18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ запобігли незаконному вивезенню зерна із державного підприємства

В НАБУ додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування цієї справи детективи НАБУ здійснюють із листопада 2020 року.

Нагадаємо, на Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн.

НАБУ кримінальна справа корупція Сумська область Держрезерв
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