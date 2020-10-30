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30 жовтня 2020, 10:57

У Бердянську главі виборчкому повідомили про підозру в фальсифікації на виборах

30 жовтня 2020, 10:57
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Санкції статті передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі
Санкції статті передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі
Фото з відкритих джерел
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У Бердянську поліція порушила кримінальну справу через фальсифікації на виборах. Чолі однієї з дільничних виборчих комісій повідомили про підозру.

Як передає RegioNews, про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомлення про можливу підробку виборчої документації головою однієї з ДВК надійшло в поліцію 27 жовтня. Тоді тервиборчком відправив на уточнення протоколу дільничної комісії. Однак голова комісії не виходячи з приміщення ТВК підробив підписи інших членів ДВК, передавши в тервиборчком підроблений документ.

Главі дільничного виборчкому 1986 року народження повідомили про підозру по ч.2 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої урни, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкції статті передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 жовтня у Бердянську порушили справу щодо голови ДВК.

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