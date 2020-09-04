Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло

«Зелені» можуть застосувати «важку артилерію» проти діючого мера Запоріжжя Володимира Буряка і за два тижні до виборів запроторити його за ґрати. Але навіть цей відчайдушний крок навряд чи принесе їм перемоги на виборах

«Зелені» можуть застосувати «важку артилерію» проти діючого мера Запоріжжя Володимира Буряка і за два тижні до виборів запроторити його за ґрати. Але навіть цей відчайдушний крок навряд чи принесе їм перемоги на виборах

Вибори міського голови Запоріжжя можуть стати чи не самими нудними та передбачуваними за всю історію - з реальним кандидатом, в якого виборча перемога вже майже в кишені, адмінресурс в руках та безмежна любов всіх запорізьких бабусь. Проте експерти не виключають, що ця виборча казка може піти за іншим сценарієм та буквально за декілька днів до дня голосування мер опиниться у слідчому ізоляторі.

Хто з ким в єднанні

На даний момент єдиним дійсно прохідним кандидатом на посаду запорізького міського голови є діючий градоначальник Володимир Буряк. За різними соцопитуваннями, його рейтинг складає від 43 до 57%. Таких показників не було ні в кого, окрім Євгена Карташова, який обіймав мерську посаду кілька каденцій але пішов у відставку у 2010 році (подейкують, що тоді представники Партії регіонів поставили йому ультиматум: або він йде на політичну пенсію, або – у буцегарню, тож Карташов обрав перший варіант).

Слід зазначити, що у 2015-му Буряк вперше з’явився на політичній арені Запоріжжя. До цього він працював головним інженером комбінату "Запоріжсталь". На вибори міського голови офіційно йшов як самовисуванець, проте чи не кожному запорізькому собаці відомо, що всю його кампанію фінансував теперішній власник "Запоріжсталі" Рінат Ахметов.

А кампанія, слід зазначити, була дуже масштабною. Запоріжці жартували, що Буряк дивиться на кожного навіть з праски – все місто було "прикрашене" його бордами, міський транспорт їздив з портретами Буряка, містянам роздавали гречку в пакетах із зображенням кандидата, і величезними автобусами людей звозили на зустрічі з ним, які відбувались під приводом благодійних концертів – з котлетами, печивом та різними іншими смаколиками на столах. Кореспондент RegioNews колись також був присутній на цих зустрічах і може з повною відповідальністю заявити: потенційний електорат приходив на них зовсім не для того, аби послухати передвиборчу програму кандидата. Проте схема спрацювала, відтак ті, хто наївся з Буряком, за нього ж і проголосували.

Тоді, у 2015 році, за Буряка проголосували більш ніж 55% запоріжців. Його основний конкурент – відомий політик, на той момент діючий нардеп та ректор Запорізького національного університету Микола Фролов "взяв" менш ніж 38% голосів. Тоді Фролов представляв Блок Петра Порошенка.

З того часу рейтинги Буряка практично незмінні. За період свого мерства він майже не приймав непопулярних рішень, активно піариться на всьому, чому тільки можна, має активну медіапідтримку у вигляді місцевої газети зі 100-тисячним тиражем (те, що це видання розповсюджується безкоштовно – інше питання), кілька місцевих інтернет-ЗМІ та телеканалу.

Була в градоначальника й опозиція у Запорізькій міськраді. Кілька "галасливих" депутатів від УКРОПу постійно то мітинги проти мера організовували, то різноманітні перформанси на сесіях влаштовували. Проте на початку липня Буряк офіційно оголосив про те, що повторно йде на вибори міського голови, а також про створення своєї політичної сили "Партія Володимира Буряка "Єднання". Майже одночасно всі опозиціонери в міськраді заявили про те, що… приєднуються до "Єднання". Офіційна версія – до болю "заїжджена": об’єднуються заради консолідації, конструктиву, миру тощо. За неофіційними ж даними, так званим опозиціонерам зробили таку фінансову пропозицію, від якої вони не змогли відмовитись.

На тобі, Боже, що мені негоже

Напередодні на передвиборчій політичній арені Запоріжжя з’явився ще один кандидат в мери – Віталій Тишечко. RegioNews розповідав, що 19 серпня до міста козацької слави завітав особисто президент Володимир Зеленський. Окрім того, що голова держави побував на недобудованих мостах та трошки "нагнув" обласну поліцію через торгівлю наркотиками (в його ж манері – ще й поставив терміни по боротьбі з цим явищем), Зеленський також презентував і кандидата в запорізькі мери від "Слуги народу". Саме ним і став Тишечко.

На фото: Віталій Тишечко

В регіональному політикумі про пана Віталія заговорили зовсім нещодавно, після того, як його кандидатуру погодили на посаду заступника голови Запорізької облдержадміністрації. До цього він працював в структурах, афільованих з "Мотор Січчю", власником якої поки що є нардеп багатьох минулих скликань В’ячеслав Богуслаєв.

Попередньо говорили про те, що Тишечко – це людина виключно Богуслаєва, і "дід Слава", як його називають в Запоріжжі, намагається домовитись з "зеленою" владою, аби та не перешкоджала продажу "Мотор Січі" китайцям. Крім того, поговорювали, що пан Богуслаєв взяв на себе зобов’язання із фінансування передвиборчої кампанії як самого Тишечка, так і всієї "ЗеКоманди", яка йтиме до міської ради. Тим часом джерела RegioNews на "Мотор Січі", близькі до Богуслаєва, запевняють, що Віталій Тишечко не є їх людиною, і підприємство не надає йому підтримки, в тому числі й матеріальної. До того ж шансів у пана кандидата на перемогу поки що не так багато, а "дід Слава" не звик програвати.

"Якщо говорити, про Буряка і Тишечка, то в діючого мера стопроцентна впізнаваність. А це – архивеликий плюс. І на даний момент я не бачу кандидата, який би міг скласти йому достойну конкуренцію. До того ж Тишечка дуже пізно "вивели" на політичну арену і в нього немає часу на повномасштабну передвиборчу кампанію", - говорить відомий запорізький політолог Роман П’ятигорець.

На фото: Роман П’ятигорець

Також експерт підтверджує те, про що діючого міського голову Запоріжжя Буряка можуть "зняти" з перегонів за кілька тижнів до виборів. "Тишечко – це весь силовий блок, який має влада. То ж, не виключено, що Буряка можуть останньої миті "збити" за допомогою правоохоронців", - говорить П’ятигорець.

При цьому він не виключає, що в разі розвитку такого сценарію запоріжці принципово проголосують проти провладного кандидата, і тоді шанси на перемогу отримає кандидат від третьої сили. Наприклад, від "Європейської солідарності". До речі, ця політична сила ще не визначилась з кандидатом на посаду міського голови Запоріжжя. Як варіант – діючий депутат міськради та директор запорізького "Епіцентру" Олександр Константинов. Проте, його рейтинги занадто низькі, аби на достойному рівні конкурувати з Буряком.

На фото: Олександр Константинов

Ще один кандидат в мери, який раптово з’явився, точніше, "реанімувався" в запорізькому політикумі – народний депутат Володимир Кальцев, який представляє ОПЗЖ. Останнім часом в Запоріжжі ходять чутки про те, що пан депутат в черговий раз намагатиметься зайняти крісло мера – до цього він вже кілька разів претендував на головну посаду міста, але постійно програвав.

На фото: Володимир Кальцев

Сам же Кальцев ані підтвердив, ані спростував ці чутки. В телефонній бесіді з RegioNews він повідомив, що 15 вересня відбудеться партійний з’їзд ОПЗЖ, і саме тоді стане відомо, хто ж складе конкуренцію Буряку та Тишечку від цієї партії. Стосовно своєї участі в боротьбі Кальцев відповів коротко: "Це не виключено".

Що стосується інших політичних сил, то вони офіційно ще не представили своїх висуванців. Обіцяють назвати прізвища протягом найближчих тижнів. Проте, за словами експертів, на сьогоднішній день в Запоріжжі немає політиків, які б склали конкуренцію Буряку та Тишечку. То ж тепер лишається лише чекати і спостерігати за процесом: чи вдасться "ахметівцю" Буряку витримати протистояння із президентською партією.