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29 жовтня 2020, 16:18 4

У другий тур місцевих виборів в обласних центрах виходять двоє представників партії "Слуга народу"

29 жовтня 2020, 16:18 4
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Віктор Щадей та Сергій Іващенко боротимуться за перемогу відповідно в Ужгороді і в Полтаві
Віктор Щадей та Сергій Іващенко боротимуться за перемогу відповідно в Ужгороді і в Полтаві
Фото: Facebook
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Кандидати на посаду міського голови від партії «Слуга народу» в містах Ужгороді та Полтаві Віктор Щадей і Сергіій Іващенко візьмуть участь у другому турі виборів, оскільки кожний з них посів друге місце у першому турі перегонів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці партії "Слуга народу", пише RegioNews.

Кандидат від партії "Слуга Народу" на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів. У другому турі він зустрінеться з чинним міським головою Богданом Андріївим.

Віктор Щадей –радник голови Закарпатської ОДА, депутат Ужгородської міської ради. Засновник і головний редактор газети "Місцевий час". Засновник Закарпатського центру підтримки ОСББ. Голова ГО "Карпатський дім".

Кандидат від партії "Слуга Народу" на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів....

Posted by Слуга Народу on Thursday, October 29, 2020

Сергій Іващенко у першому турі виборів набрав 17,9% голосів. Йому протистоятиме секретар Полтавської міської ради Олександр Мамай.

Сергій Іващенко – підприємець. Співвласник будівельної компанії "Полтавамонолітбуд". Президент спортивного клубу "Полтава". Учасник громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу".

У другому турі за посаду мера Полтави боротиметься кандидат від партії "Слуга Народу" Сергій Іващенко. У першому етапі...

Posted by Слуга Народу on Thursday, October 29, 2020

Крім Полтави та Ужгорода за пост мера міста побореться і представник "Слуги народу" у Нікополі Руслан Олійник. У першому турі його підтримали 18,47% виборців.

Руслан Олійник – професійний управлінець, офіцер Збройних Сил України. Засновник благодійної організації "Майбутнє Нікопольщини". Аспірант і член Вченої ради Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Кандидат на посаду міського голови Нікополя від "Слуги Народу" Руслан Олійник виходить у другий тур виборів. У першому...

Posted by Слуга Народу on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, у Полтаві перераховують усі бюлетені на одній із ТВК.

вибори Полтава Слуга народа Ужгород Нікополь другий тур
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