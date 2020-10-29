У другий тур місцевих виборів в обласних центрах виходять двоє представників партії "Слуга народу"

Віктор Щадей та Сергій Іващенко боротимуться за перемогу відповідно в Ужгороді і в Полтаві

Віктор Щадей та Сергій Іващенко боротимуться за перемогу відповідно в Ужгороді і в Полтаві

Фото: Facebook

Кандидати на посаду міського голови від партії «Слуга народу» в містах Ужгороді та Полтаві Віктор Щадей і Сергіій Іващенко візьмуть участь у другому турі виборів, оскільки кожний з них посів друге місце у першому турі перегонів.

.