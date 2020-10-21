Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів

За мандати до Запорізької обласної ради будуть боротися справжні політичні мастодонти, які очолюють передвиборчі списки. Хтось набрав в команду «нові обличчя», інші ж в черговий раз йдуть на вибори зі своїми перевіреними часом «бійцями»

За мандати до Запорізької обласної ради будуть боротися справжні політичні мастодонти, які очолюють передвиборчі списки. Хтось набрав в команду «нові обличчя», інші ж в черговий раз йдуть на вибори зі своїми перевіреними часом «бійцями»

Медом намазано?

Цього року "конкурс" до Запорізької обласної ради надзвичайно великий – 10 кандидатів на одне місце. Так, ЦВК зареєструвала 841 претендента на запорізьке депутатство від 13-ти політичних партій. Притому що у облраді лише 84 місця. Такий ажіотаж політичні експерти поясняють дуже просто – перспективи особистого збагачення завдяки децентралізації є дійсно шаленими. Тож гріх не скористатись такою можливістю.

До речі, багато хто з потенційних кандидатів готові були викласти немалі гроші, аби потрапити до прохідної частини тієї чи іншої політичної партії. Як розповідали RegioNews джерела, які вели перемовини з різними політичними проєктами щодо можливої участі у виборах, вартість прохідного місця становила від $30 до 120 тис в залежності від номера у списку та самої політичної партії.

"Ці гроші "відбилися" б максимум за півроку, в залежності від того, до якої комісії потрапить депутат", - розповіло наше джерело.

Слід зазначити, що активну участь у партійному "розпродажу" приймали кілька місцевих олігархів, які, за своєю звичкою, розкладають яйця до різних кошиків та прагнуть мати своїх людей у кожній з майбутніх фракцій. І хоча керівники регіональних осередків як можуть відхрещуються від продажу місць у своїх партіях, поява тих чи інших людей у списках все ж викликає чимало питань і може бути своєрідним – хоча й непрямим – доказом того, що за потрапляння до списку гроші все ж таки брали.

Між іншим, за останніми даними кількох соціологічних досліджень, до Запорізької обласної ради "залізно" потрапляють всього чотири політичні партії – ті, що долають бар’єр у 5%. Це – ОПЗЖ, "Слуга народу", "Політична партія Володимира Буряка "Єднання" та "Європейська солідарність". Втім, на межі потрапляння до облради перебувають також "Батьківщина", "За майбутнє" та "Партія Шарія".

Голова прагне реваншу

Першим номером у обласному списку "Слуги народу" йде діючий голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін. Подейкують, що йому пропонували взяти участь у "битві" за міську раду та виставити свою кандидатуру на посаду мера. Проте "зелені" технологи побачили занадто високі рейтинги діючого бургомістра Володимира Буряка, який йде на другий термін, і вирішили не ризикувати. Тому боротись за посаду голови обласного центру буде діючий депутат Запорізької облради і за сумісництвом заступник Боговіна в ОДА Віталій Тишечко. Він, до речі, у списках до облради під №7.

Що стосується самого Боговіна, то в нього й досі лишились виборчі амбіції. На минулих парламентських виборах він балотувався від "Слуги народу" в нардепи по 76-му окрузі з центром у Бердянську. Але "в суху" програв місцевому бізнесмену, нардепу кількох скликань Олександру Пономарьову, який на той момент представляв "Опозиційну платформу - За життя". Цього року на Боговіна очікувало політичне дежавю. Він представляє ту ж політичну силу, а головним суперником у битві за обласну раду є все та ж ОПЗЖ.

На фото: Володимир Кальцев

Під першим номером обласного списку партії Бойка-Медведчука балотується діючий парламентарій та відомий запорізький бізнесмен Володимир Кальцев. Очевидно, що після перемоги його політсили (згідно соцопитувань, ОПЗЖ може взяти в облраді від 17 до 20 "багнетів") сам Кальцев від тутешнього депутатства відмовиться. А ось у його старшого брата Сергія, який також побував нардепом і тепер вкотре балотується до обласної ради, перспективи геть непогані. Подейкують, що Сергія Кальцева будуть висувати на посаду голови Запорізької облради.

Слід зазначити, що напередодні партійного з’їзду по Запоріжжю пішли чутки стосовно того, що саме Сергія Кальцева ОПЗЖ висуне кандидатом на посаду мера обласного центру. Проте останньої миті щось змінилося, і ця партія відмовилась від мерських амбіцій. Володимир Кальцев пояснював RegioNews це тим, що в ОПЗЖ прийняли рішення підтримати діючого міського голову Буряка. Не виключено, що мер, своєю чергою, взяв на себе зобов’язання підтримати кандидатуру Сергія Кальцева в облраді, якщо його "Єднання" потрапить туди.

До слова, якщо говорити про запорізький осередок ОПЗЖ, то її списки, мабуть, найпередбачуваніші та традиційно незмінні. Вже чи не десятиріччя поруч з братами Кальцевими - одні й ті ж самі люди, які щоразу кудись балотуються саме від їхньої команди.

Сила в солідарності?

На фото: Ігор Артюшенко

Запорізький список "Європейської солідарності" до облради очолює депутат Верховної Ради минулого скликання Ігор Артюшенко. У 2014 році він потрапив до приміщення під куполом на хвилі Революції гідності, адже був активним майданівцем, можна сказати – лідером місцевих проукраїнських сил.

Та одразу ж після перемоги на виборах вчорашні ідейні побратими почали звинувачувати пана Артюшенка у зраді ідеалів Майдану та інших "мирських гріхах". Зокрема, йому закидали придбання квартири у Києві, нової автівки тощо. Окрім того, Артюшенко майже не приймав жодної участі в житті Запоріжжя, яке дало йому путівку до великої політики. Тим не менш, після поразки на парламентських виборах-2019 (Артюшенко мав непрохідне місце у списку "Евросолідарності") він не полишив рідної партії, обласний осередок якої очолив ще 2016 року.

Окрім інших партійців, до виборчого списку до обласної ради також включено керівника секретаріату партії "ЄС" Олега Чернова (шостий номер). Саме Чернов і Артюшенко опинились у дуже незручній ситуації, коли під час з’їзду "ЄС" у Запоріжжі один з представників партії Олександр Леховіцер звинуватив їх у розкраданні партійних грошей. Пан Леховіцер прийшов на партійний захід, почав голосно обурюватись, що його не запросили, а до списків не внесли людей з первинної організації "ЄС", яку він очолює. На завершення свого перформансу Леховіцер заявив, що зі своєї особистої кишені дав на потреби запорізького осередку партії аж 5 мільйонів гривень, які його партійні боси витратили кудись не туди. Ані Артюшенко, ані Чернов публічно цю заяву не прокоментували, відповівши журналістам лише те, що вважають дії свого колеги спланованою провокацією. Якась не зовсім солідарна "Солідарність" в Запоріжжі вийшла.

Вихідцем з "Європейської солідарності" є й керівник обласного осередку партії "За майбутнє" Микола Фролов. Щоправда, ще до партії Порошенка він встиг змінити з півдесятка політичних проєктів, проте наразі ми не про це. Пан Фролов очолює освітній заклад "Запорізька політехніка" (колишній Запорізький національний університет), був нардепом. По Запоріжжю активно ходять чутки, що кандидат активно використовує свою посаду і для агітації студентів, і для різноманітної партійної роботи. Проте офіційного підтвердження цьому немає – ані самі студенти публічних заяв стосовно порушення чинного законодавства не робили, ані поліція кримінальне провадження не відкривала. Слід зазначити, що у списку цієї політичної сили значна кількість кандидатів є чинними депутатами місцевих рад. До речі, символічно, але "За майбутнє" до свого обласного списку включила саме 84 кандидата – рівно стільки, скільки місць в обласній раді.