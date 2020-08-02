Політичні маски-шоу. Хто замовив губернатора Полтавщини

Спецоперація із затримки силовиків-корупціонерів в Полтаві перетворилася на інформаційну війну проти губернатора Олега Синєгубова

Спецоперація із затримки силовиків-корупціонерів в Полтаві перетворилася на інформаційну війну проти губернатора Олега Синєгубова

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Спецзаходи в Полтаві: як це було

В передостанній день липня в центрі Полтави на площі біля облдержадміністрації полтавці спостерігали як спецпідрозділ Державного бюро розслідувань в повній амуніції затримував двох чоловіків. Витоптані троянди, погоня, чоловіки на землі обличчям вниз - для небагатого на події міста це стало справжньою сенсацією. Кадри затримання одразу ж облетіли всі місцеві ЗМІ, а ближче до вечора в новинах оприлюднили і прізвище одного із затриманих. Ним виявився працівник внутрішньої безпеки нацполіції Самчук Вадим Юрійович. Зранку наступного дня з'явилось офіційне повідомлення Державного Бюро розслідувань, в якому зазначається, що троє осіб, двоє з яких - співробітники ДБР та внутрішньої безпеки нацполіції, а третій - цивільна особа, вимагали $80 тис хабара за вплив на керівництво ДБР для активізації розслідування кримінального провадження стосовно поліцейських (!). Їх затримали після одержання частини суми – $40 тис. Вже за годину після офіційного реліза ДБР, одне з видань оприлюднило прізвища усіх затриманих - капітан національної поліції Вадим Самчук, "радник” голови Полтавської обласної державної адміністрації на громадських засадах Максим Ратнер і співробітник першого слідчого відділу полтавського теруправління ДБР Вадим Удовиченко. В нацполіції одразу ж запевнили, що Самчука звільнили з посади 23 липня і на момент затримання він вже не був правоохоронцем. Пізніше відреагували на подію і в обладміністрації. Губернатор Олег Синєгубов у своєму Facebook написав, що Максим Ратнер був звільнений ще в березні і пообіцяв особисто проконтролювати, щоб усі винні понесли покарання.

Здавалося б, історія досить проста і звичайна для українських реалій. Мотив, дійові особи, склад злочину - відомі. На цьому б і поставити крапку, але з легкої руки невідомих ляльководів кримінальний екшн перетворився на політичний.

Зміщення акцентів

Після того, як стало відомо, що одним із затриманих виявився колишній радник голови обласної адміністрації, спецоперація із затримки силовиків-корупціонерів перетворилася на інформаційну атаку проти губернатора. Спочатку низка анонімних телеграм-каналів вибухнула "теорією припущень”, в якій послідовно вибудовувався "злочинний” ланцюг зв'язків: "радник” губернатора - профільний заступник - губернатор. Цікаво, що до місцевої інформаційної кампанії приєднався і телеграм-канал "Темний лицар”, який пов'язують з народним депутатом Олександром Дубінським, головним ТОП-спікером групи "Приват”. Потім в одному з місцевих ЗМІ з'явився матеріал, в якому Максим Ратнер з посередника перетворюється на ключову особу, і акцент робиться на його біографії, а не на самій події. Цей матеріал масово тиражується в низці місцевих ЗМІ. В деяких групах в "Фейсбуці” починаються прямі атаки на Синєгубова:

"За нашою інсайдерською інформацією, Синєгубов спалився на корупції. Сьогодні біля ОДА був затриманий помічник губернатора, який для Синєгубова мав отримати 80 тисяч доларів за вирішення питання по землі. Отакі вони "Слуги народу". Ну що ж Синєгубов, гудбай! Хто ж буде наступним губернатором Полтавщини?”

Кому це вигідно

Версія І: силовики

Враховуючи, що затримання проводило ДБР і фігурантом розслідування, крім інших, виявився офіцер нацполіції - ця справа в першу чергу мала вдарити по відомству Арсена Авакова. Зазначимо, що це не єдиний прокол поліцейських в Полтаві. Станом на 31 липня (день проведення спецоперації) правоохоронці вже 7 добу шукали "полтавського терориста” з гранатою, який спочатку взяв в заручники полковника поліції, а потім втік з-під носа групи супроводження.

Ще однією неоднозначною подією в Полтаві стало інсценування 29 липня розстрілу кримінального авторитета Олександра Мазура у салоні автомобіля Mercedes-Benz S-Class на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин. Інформація була широко розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину. Всі ці події були негативно сприйняті в інформаційному просторі Полтави, і вже обросли жартами і мемами. Тому переведення стрілок на голову ОДА могло б стати цілком логічним кроком в такій ситуації.

Версія ІІ: передвиборчі війнушки

Дискредитація губернатора напередодні місцевих виборів може серйозно вдарити по рейтингу "Слуги народу” в області. Сьогодні на Полтавщині провладна партія являє собою неоднорідну розрізнену конструкцію. Керівником обласного осередку стала маловідома в області уродженка Киівщини Ольга Савченко, народні депутати від Полтавської області за рік роботи так і не стали своїми для виборців, команда "слуг” досі не визначилася не тільки з кандидатами в ради всіх рівнів, а і навіть з кандидатом в мери обласного центру. І єдиною серйозною фігурою, яка представляє партію влади в області, є губернатор. Тому сьогодні багато політичних гравців зацікавлені "збити” Синєгубова. І замовником "мінусової кампанії” можуть бути як політики-конкуренти, так і групи впливу у владній партії, які не проти поширити свій вплив на область. І долучення до кампанії Дубінського, яскравий тому приклад. Адже Ігор Коломойський пробує сили на місцевих виборах з партією "За Майбутнє” і вже оформив стосунки з найрейтинговішим кандидатом в мери Полтави Олександром Мамаєм. Тож інформатака на Синєгубова - це тільки початок. "Слугам” - приготуватися!