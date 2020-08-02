Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины

Спецоперация по задержанию силовиков-коррупционеров в Полтаве превратилась в информационную войну против губернатора Олега Синегубова

Спецоперация по задержанию силовиков-коррупционеров в Полтаве превратилась в информационную войну против губернатора Олега Синегубова

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Спецмероприятия в Полтаве: как это было

В предпоследний день июля в центре Полтавы на площади возле облгосадминистрации полтавчане наблюдали как спецподразделение Государственного бюро расследований в полной амуниции задерживало двух мужчин. Вытоптанные розы, погоня, мужчины на земле лицом вниз - для небогатого на события города это стало настоящей сенсацией. Кадры задержания сразу же облетели все местные СМИ, а ближе к вечеру в новостях обнародовали и фамилию одного из задержанных. Им оказался работник внутренней безопасности нацполиции Самчук Вадим Юрьевич. Утром следующего дня появилась официальное сообщение Государственного Бюро расследований, в котором отмечается, что трое лиц, двое из которых - сотрудники ГБР и внутренней безопасности нацполиции, а третий - гражданское лицо, требовали $80 тыс взятки за влияние на руководство ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских (!). Их задержали после получения части суммы – $40 тыс. Уже через час после официального релиза ГБР, одно из изданий обнародовало фамилии всех задержанных - капитан национальной полиции Вадим Самчук, "советник” председателя Полтавской областной государственной администрации на общественных началах Максим Ратнер и сотрудник первого следственного отдела полтавского теруправления ГБР Вадим Удовиченко. В нацполиции сразу же заверили, что Самчука уволили с должности 23 июля и на момент задержания он уже не был стражем. Позже отреагировали на происшествие и в обладминистрации. Губернатор Олег Синегубов в своем Facebook написал, что Максим Ратнер был уволен еще в марте и пообещал лично проконтролировать, чтобы все виновные понесли наказание.

Казалось бы, история достаточно простая и обычная для украинских реалий. Мотив, действующие лица, состав преступления - известны. На этом бы и поставить точку, но с легкой руки неизвестных кукловодов криминальный экшн превратился в политический.

Смещение акцентов

После того, как стало известно, что одним из задержанных оказался бывший советник главы областной администрации, спецоперация по задержанию силовиков-коррупционеров превратилась в информационную атаку против губернатора. Сначала ряд анонимных телеграмм-каналов взорвалась "теорией предположений”, в которой последовательно выстраивалась "преступная” цепь связей: "советник” губернатора - профильный заместитель - губернатор. Интересно, что к местной информационной кампании присоединился и телеграмм-канал "Темный рыцарь”, который связывают с народным депутатом Александром Дубинским, главным ТОП-спикером группы "Приват”. Затем в одном из местном издании появился материал, в котором Максим Ратнер из посредника превращается в ключевую личность, и акцент делается на его биографии, а не на самом событии. Этот материал массово тиражируется в ряде местных СМИ. В некоторых группах в "Фейсбуке” начинаются прямые атаки на Синегубова:

"По нашей инсайдерской информации, Синегубов спалился на коррупции. Сегодня возле ОГА был задержан помощник губернатора, который для Синегубова должен был получить 80 тысяч долларов за решение вопроса по земле. Вот такие они "Слуги народа". Ну что же Синегубов, гудбай! Кто же будет следующим губернатором Полтавщины?”

Кому это выгодно

Версия I: силовики

Учитывая, что задержание проводило ГБР и фигурантом расследования, помимо прочих, оказался офицер нацполиции - это дело в первую очередь должно было ударить по ведомству Арсена Авакова. Отметим, что это не единственный прокол полицейских в Полтаве. По состоянию на 31 июля (день проведения спецоперации правоохранители уже 7 сутки искали "полтавского террориста” с гранатой, который сначала взял в заложники полковника полиции, а потом сбежал из-под носа группы сопровождения.

Еще одним неоднозначным событием в Полтаве стало инсценировка 29 июля расстрела криминального авторитета Александра Мазура в салоне автомобиля Mercedes-Benz S-Class на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин. Информация была широко распространена в СМИ и использована как доказательство для заказчика преступления. Все эти события были негативно восприняты в информационном пространстве Полтавы, и уже обросли шутками и мемами. Поэтому перевод стрелок на главу ОГА могло бы стать вполне логичным шагом в такой ситуации.

Версия II: предвыборные войнушки

Дискредитация губернатора накануне местных выборов может серьезно ударить по рейтингу "Слуги народа” в области. Сегодня на Полтавщине правящая партия представляет собой неоднородную разрозненную конструкцию. Руководителем областного отделения стала малоизвестная в области уроженка Киевской области Ольга Савченко, народные депутаты от Полтавской области за год работы так и не стали своими для избирателей, команда "слуг” до сих пор не определилась не только с кандидатами в советы всех уровней, а даже с кандидатом в мэры областного центра. И единственной серьезной фигурой, которая представляет партию власти в области является губернатор. Поэтому сегодня много политических игроков заинтересованы "сбить” Синегубова. И заказчиком "минусовой кампании” могут быть как политики-конкуренты, так и группы влияния во властной партии, которые не прочь распространить свое влияние на область. Приобщение к кампании Дубинского, яркий тому пример. Ведь Игорь Коломойский пробует силы на местных выборах с партией "За Будущее” и уже оформил отношения с самым рейтинговым кандидатом в мэры Полтавы Александром Мамаем. Поэтому информатака на Синегубова - это только начало. "Слугам” - приготовиться!