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Україна передала США список із 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, звідки пропонують провести гуманітарну евакуацію за прикладом Олешок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента.

За словами президента, він обговорив із Михайлом Драпатим можливу кількість евакуйованих та підготовчі заходи. Оновлений перелік населених пунктів передали українському омбудсману й американській стороні.

До списку увійшли дев'ять населених пунктів Херсонщини: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка.

На Запоріжжі визначили ще шість населених пунктів: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Зеленський зазначив, що список оновлюватимуть після отримання точніших даних про кількість людей, які потребують евакуації, та їхній стан.

Президент також подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння евакуації з Олешок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, яких вдалося вивезти під час гуманітарної місії, поступово завершують лікування та облаштовуються на нових місцях проживання.