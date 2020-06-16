Біля Вінниці п'яна жінка збила чотирьох дітей: одна дитина в комі
У Вінницькій області в селі Слобідка 32-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля "ВАЗ 21103", наїхала на чотирьох дітей. Один з хлопчиків отримав відкриту черепно-мозкову травму, він знаходиться в реанімації в стані травматичної коми.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Вінницької області.
Попередньо встановлено, що 32-річна місцева мешканка, під час розвороту заднім ходом допустив наїзд на чотирьох дітей, які грали у сусідського двору.
Жінка перебувала за кермом у стані сп'яніння. Вона затримана в процесуальному порядку", - повідомили в поліції.
В результаті події постраждали маленькі діти у віці 4, 6, 7 і 8 років. Їх каретою "швидкої" з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. Старший з травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою знаходиться в травматичної комі.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Винуватиці наїзду загрожує до 8 років позбавлення волі.
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