Біля Вінниці п'яна жінка збила чотирьох дітей: одна дитина в комі

У момент події діти грали у дворі

У момент події діти грали у дворі

Фото: Нацполіція

У Вінницькій області в селі Слобідка 32-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля "ВАЗ 21103", наїхала на чотирьох дітей. Один з хлопчиків отримав відкриту черепно-мозкову травму, він знаходиться в реанімації в стані травматичної коми.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Вінницької області.

Попередньо встановлено, що 32-річна місцева мешканка, під час розвороту заднім ходом допустив наїзд на чотирьох дітей, які грали у сусідського двору.

Жінка перебувала за кермом у стані сп'яніння. Вона затримана в процесуальному порядку", - повідомили в поліції.

В результаті події постраждали маленькі діти у віці 4, 6, 7 і 8 років. Їх каретою "швидкої" з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. Старший з травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою знаходиться в травматичної комі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Винуватиці наїзду загрожує до 8 років позбавлення волі.

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