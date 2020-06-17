Вінницькі "Діти Моргунова" пов`язані з нардепом від "Слуги народу" - ЗМІ

Журналісти знайшли докази, які підтверджують, що за популярною вінницькою інтернет-спільнотою стоять "Слуги народу".

Журналісти знайшли докази, які підтверджують, що за популярною вінницькою інтернет-спільнотою стоять "Слуги народу".

Також журналісти вважають, що фінансування цього проекту та вінницьких "Слуг народу" загалом здійснює один з місцевих кримінальних авторитетів

Про це пише видання wave.vinnica.ua, передає RegioNews.

"Вінницька хвиля" провела розслідування і з`ясувала, що учасниками громадської організації "Центр захисту вінничан", яка була створена спеціально під місцеві вибори, виявилися помічники нардепа від "Слуги Народу” Максима Пашковського, а також ті самі "Діти Моргунова”, які 26 травня носили по Вінниці величезний портрет міського голови в образі полководця", - йдеться у публікації.

Видання оприлюднило фото, які свідчать це.

Також ЗМІ заявляє про ймовірну причетність до "Дітей Моргунова" депутатки Вінницької міської ради Ганни Давиденко.

Крім того, видання пише, що журналісти майже півроку проводили розслідування зв’язків вінницьких "слуг народу” Максима Пашковського та Анатолія Драбовського з кримінальним авторитетом Володимиром Продивусом.

Їм вдалося зібрати достатньо доказів, щоб заявити, що діяльність вінницьких "слуг народу” фінансується Продивусом та є частиною плану щодо захоплення влади у Вінниці та Вінницькій області представниками криміналітету.

Детальне розслідування доступне за цим посиланням.

Нагадаємо, спільнота "Діти Моргунова" за нетривалий час існування стала доволі відомою у Facebook. Їх кліпи, що у саркастичній формі прославляють міського голову, стали справжніми хітами. "Діти Моргунова" презентували в мережі навіть гімн меру Вінниці "Моргунов, ти наш лідер незламний!"

Сам міський голова вінниці Сергій Моргунов вважає "дітей" брудною піар-компанією напередодні місцевих виборів.

У команді міського голови з’ясовують замовника та вважають, що до цього має відношення відомий блогер та політик Анатолій Шарій.

За інсайдерською інформацією видання "Na Parise", акцію "дітей Моргунова" контролював брат одного з вінницьких нардепів.