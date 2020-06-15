Президент звільнив главу Вінницької ОДА Владислава Скальського – джерела
Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського.
Про це повідомило джерело RegioNews в Офісі президента.
Причиною такого рішення називають той факт, що Скальський так і не зміг стати частиною команди президента, а також орієнтувався на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і частину партії "Європейська солідарність".
За словами джерела, в Офісі президента ще вичікують, як це пояснити, після чого Указ про звільнення голови Вінницької ОДА буде опублікований.
Скальський обіймав посаду голови Вінницької облдержадміністрації з 18 вересня 2019 року.
Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів України погодив рішення про звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА і призначення замість нього Сергія Борзова.