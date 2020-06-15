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15 червня 2020, 10:56 26

Президент звільнив главу Вінницької ОДА Владислава Скальського – джерела

15 червня 2020, 10:56 26
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Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського.

Про це повідомило джерело RegioNews в Офісі президента.

Причиною такого рішення називають той факт, що Скальський так і не зміг стати частиною команди президента, а також орієнтувався на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і частину партії "Європейська солідарність".

За словами джерела, в Офісі президента ще вичікують, як це пояснити, після чого Указ про звільнення голови Вінницької ОДА буде опублікований.

Скальський обіймав посаду голови Вінницької облдержадміністрації з 18 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів України погодив рішення про звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА і призначення замість нього Сергія Борзова.

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента Вінницька область ОДА Владислав Скальський
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