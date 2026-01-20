17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 17:28

Четыре человека травмированы: в Житомирской области 17-летний водитель стал виновником ДТП

20 января 2026, 17:28
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 января около 19:10 вблизи поселка Емильчино в Звягельской громаде

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний местный житель, и автомобиль Opel Combo под управлением 53-летнего жителя села Горбовое.

В результате ДТП телесные повреждения получили четверо пассажиров фургона, все жители села Горбовое: три женщины в возрасте 54, 55 и 84 лет и 62-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи отделения полиции №1 (Емильчино) Звягельского райотдела начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в Закарпатье 15-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком на обочине. В результате аварии погибла 15-летняя пассажирка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область ДТП пострадавшие полиция несовершеннолетний
В Житомирской области полиция задержала мужчину за тяжелые телесные повреждения 33-летнего жителя
20 января 2026, 16:26
10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП
20 января 2026, 12:15
В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина
20 января 2026, 18:55
Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии
20 января 2026, 18:46
Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию
20 января 2026, 18:35
Против Петрова открыли дело о госизмене: обнародованы детали ЕРДР
20 января 2026, 18:27
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
Прогулялся несколько часов: во Львовской области судили по СЗЧ солдата, который пошел на ночную "вылазку"
20 января 2026, 17:55
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки
20 января 2026, 17:52
Фиктивное отцовство для выезда за границу: на Днепропетровщине будут судить 14 участников схемы
20 января 2026, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »