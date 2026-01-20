Фото: пресс-служба полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 января около 19:10 вблизи поселка Емильчино в Звягельской громаде

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний местный житель, и автомобиль Opel Combo под управлением 53-летнего жителя села Горбовое.

В результате ДТП телесные повреждения получили четверо пассажиров фургона, все жители села Горбовое: три женщины в возрасте 54, 55 и 84 лет и 62-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи отделения полиции №1 (Емильчино) Звягельского райотдела начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в Закарпатье 15-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком на обочине. В результате аварии погибла 15-летняя пассажирка.