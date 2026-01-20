13:19  20 января
20 января 2026, 14:25

Морозы в Украине начнут ослабевать

20 января 2026, 14:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Уже с завтрашнего дня дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января воздух будет достигать «нуля» и даже небольших «плюсов»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, 21 января погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, будет много солнца.

Ночью будет мороз, -10…-17 градусов, завтра днем уже какие-то более милосердные -4…-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около "нуля".

Ветер ожидается юго-западный, южный и это уже вселяет надежду))

В Киеве в ближайшую ночь ожидается -12…-14 градусов, завтра днем -6…-8 градусов. Без осадков. На дорогах гололедица.

"Кому интересно – сегодня сильны магнитные бури, поэтому кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние, например, на Тернопольщине, Днепропетровщине", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, во вторник, 20 января, в Украине сохранится морозная погода. Холоднее всего будет в западных регионах.

