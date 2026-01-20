В Запорожье заживо сгорел человек в автомобиле во время обстрела беспилотником
В частном секторе города российский беспилотник спровоцировал пожары и разрушил несколько домов, один человек погиб
Об этом сообщается в Запорожской ОВА, передает RegioNews.
В результате атаки врага по Запорожью погиб человек, сообщает Запорожская областная военная администрация и мэр города Иван Федоров. Российские силы ударили беспилотником по частному сектору, в результате чего разрушены дома и возник пожар.
Предварительно одна женщина получила ранения. Во время атаки загорелись автомобили, в одном из которых находился человек, которого не удалось спасти.
На месте работают все экстренные службы – спасатели, медики и правоохранители – для ликвидации последствий и безопасности жителей.
Воздушная тревога в городе продолжается. Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных помещениях до отбоя и сообщать о любых чрезвычайных ситуациях.
Напомним, российские войска не прекращают обстрелы Днепропетровщины, нанося удары по жилым кварталам и инфраструктуре Никопольского района. Под огнем оказалось несколько громад.