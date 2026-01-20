17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 17:28

Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП

20 січня 2026, 17:28
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 19 січня близько 19:10 поблизу селища Ємільчиного у Звягельській громаді

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, зіткнулися легковик ВАЗ, за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель, та автомобіль Opel Combo під керуванням 53-річного жителя села Горбове.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів фургона, усі жителі села Горбове: троє жінок віком 54, 55 та 84 роки та 62-річний чоловік. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі відділення поліції №1 (Ємільчине) Звягельського райвідділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, на Закарпатті 15-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою на узбіччі. У результаті аварії загинула 15-річна пасажирка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область ДТП постраждалі поліція неповнолітній
На Житомирщині поліція затримала чоловіка за тяжкі тілесні ушкодження 33-річного жителя
20 січня 2026, 16:26
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »