Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 19 січня близько 19:10 поблизу селища Ємільчиного у Звягельській громаді

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, зіткнулися легковик ВАЗ, за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель, та автомобіль Opel Combo під керуванням 53-річного жителя села Горбове.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів фургона, усі жителі села Горбове: троє жінок віком 54, 55 та 84 роки та 62-річний чоловік. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі відділення поліції №1 (Ємільчине) Звягельського райвідділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

