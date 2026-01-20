20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 19:11

Ученый из Киева помог создать новый гибкий OLED-дисплей

20 января 2026, 19:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинец Юрий Гогоци помог создать новый гибкий OLED-дисплей, который может удваиваться без потери яркости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Межу".

Новый дисплей может изгибаться, скручиваться и растягиваться, сохраняя яркий и стабильный свет и рекордную эффективность.

Как отмечается, для новых дисплеев используют материалы, известные как максены (MXenes) – ультратонкие, высокопроводящие листы, сочетающие механическую стойкость металлов с гибкостью полимеров. Их помог открыть украинский ученый, профессор Университета Дрекселя и уроженец Киева Юрий Гогоци. Он также возглавил новую исследовательскую группу.

Новые растяжные OLED-дисплеи можно использовать во многих сферах, таких как промышленная среда, робототехника, одежда и носимые устройства.

Напомним, в Украине создали собственный искусственный интеллект. Об этом заявил глава лаборатории искусственного интеллекта Киевской школы экономики Владимир Кулинич.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
