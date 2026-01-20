Ученый из Киева помог создать новый гибкий OLED-дисплей

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинец Юрий Гогоци помог создать новый гибкий OLED-дисплей, который может удваиваться без потери яркости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Межу".

Новый дисплей может изгибаться, скручиваться и растягиваться, сохраняя яркий и стабильный свет и рекордную эффективность.

Как отмечается, для новых дисплеев используют материалы, известные как максены (MXenes) – ультратонкие, высокопроводящие листы, сочетающие механическую стойкость металлов с гибкостью полимеров. Их помог открыть украинский ученый, профессор Университета Дрекселя и уроженец Киева Юрий Гогоци. Он также возглавил новую исследовательскую группу.

Новые растяжные OLED-дисплеи можно использовать во многих сферах, таких как промышленная среда, робототехника, одежда и носимые устройства.

