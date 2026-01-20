Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать

Фото: Нацполиция

В Житомирской области задержали 37-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве его 57-летней матери

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили полицейские, 13 января мужчина поссорился с матерью. Женщина перенесла тяжелую болезнь, и из-за этого имела нарушение опорно-двигательного аппарата. Во время конфликта мужчина бросил в лежащую мать дрова, а затем побил руками по туловищу и голове. Экспертиза показала, что женщина скончалась от травм.

"Следователи инкриминировали мужчине совершение умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожительнице четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.