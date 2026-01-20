Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года

фото: European Aquatics

Украинец Алексей Середа стал лучшим спортсменом Европы в 2025 году по версии European Aquatics

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу European Aquatics в Facebook.

Прошлый год стал самым успешным в карьере 20-летнего спортсмена из Николаева. Он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в индивидуальных прыжках с вышки, выиграл три золотые медали чемпионата Европы в индивидуальных, синхронных и смешанных командных соревнованиях.

Кроме того, украинец второй раз стал лучшим спортсменом года в Европе среди всех прыгунов в воду.

