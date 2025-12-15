Смертельная авария с подростками на Закарпатье: несовершеннолетний водитель влетел в грузовик, погибла 15-летняя девушка

Фото: Нацполиция

Авария произошла 14 декабря в селе Большой Раковец Хустского района. К сожалению, в результате ДТП погибла несовершеннолетняя

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

15-летний водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате он столкнулся с грузовиком Iveco, который был припаркован на обочине. От полученных травм 15-летняя пассажирка легковушки погибла на месте.

Еще одна 15-летняя пассажирка и несовершеннолетний водитель серьезных травм не получили. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, также будет назначен ряд экспертных исследований. Отдельно полицейские выясняют как подросток, не имеющий права управлять транспортным средством, получил доступ к автомобилю", - сообщили в полиции.

Напомним, на трассе "Житомир — Черновцы" вблизи села Антоновцы произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mitsubishi, в результате которого 34-летний водитель погиб на месте от полученных травм.