Фото: Телеграмм/Юлия Свириденко

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

В ближайшее время Украина получит новые партии энергетического оборудования и гуманитарной помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии. По ее словам, поставки являются частью системной международной поддержки украинской энергетики в условиях постоянных обстрелов инфраструктуры.

В Украину поступят генераторы, трансформаторы и кабельная продукция. Также в составе грузов предусмотрено медицинское оборудование и другое гуманитарное пособие для нужд громад. В Правительстве уточняют, что технику планируют распределить между наиболее пострадавшими от повреждения энергетических объектов регионами.

Отдельно сообщается о финансовой поддержке со стороны Ирландии. На следующей неделе страна перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут направлены на закупку резервного оборудования, а также на восстановление объектов генерации и распределения электроэнергии.

В правительстве отмечают, что международная помощь позволяет быстрее возвращать тепло и свет в дома украинцев. Параллельно продолжается работа с другими партнерами по новым поставкам техники и финансированию. Все ресурсы используются для стабилизации энергосистемы и минимизации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

