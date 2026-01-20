17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 18:46

Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии

20 января 2026, 18:46
Фото: Телеграмм/Юлия Свириденко
Международные партнеры продолжают усиливать поддержку украинской энергосистемы на фоне обновления после массированных атак

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

В ближайшее время Украина получит новые партии энергетического оборудования и гуманитарной помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии. По ее словам, поставки являются частью системной международной поддержки украинской энергетики в условиях постоянных обстрелов инфраструктуры.

В Украину поступят генераторы, трансформаторы и кабельная продукция. Также в составе грузов предусмотрено медицинское оборудование и другое гуманитарное пособие для нужд громад. В Правительстве уточняют, что технику планируют распределить между наиболее пострадавшими от повреждения энергетических объектов регионами.

Отдельно сообщается о финансовой поддержке со стороны Ирландии. На следующей неделе страна перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут направлены на закупку резервного оборудования, а также на восстановление объектов генерации и распределения электроэнергии.

В правительстве отмечают, что международная помощь позволяет быстрее возвращать тепло и свет в дома украинцев. Параллельно продолжается работа с другими партнерами по новым поставкам техники и финансированию. Все ресурсы используются для стабилизации энергосистемы и минимизации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Напомним, с начала 2026 года для переселенцев в Харькове изменились правила начисления помощи на проживание, в частности, пересмотрели предельный уровень дохода и перечень льготных категорий.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
