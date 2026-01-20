17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 18:35

Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию

20 января 2026, 18:35
Фото: Нацполиция
Во Львовской области будут судить злоумышленника, обвиняемого в хранении и распространении детской порнографии. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 25-летний житель Шептицкого района получил доступ к детской порнографии. Он скачал эти файлы, а затем распространял с помощью Telegram.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.

дети полиция порнография Львовская область
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина
20 января 2026, 18:55
Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии
20 января 2026, 18:46
Против Петрова открыли дело о госизмене: обнародованы детали ЕРДР
20 января 2026, 18:27
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
Прогулялся несколько часов: во Львовской области судили по СЗЧ солдата, который пошел на ночную "вылазку"
20 января 2026, 17:55
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки
20 января 2026, 17:52
Фиктивное отцовство для выезда за границу: на Днепропетровщине будут судить 14 участников схемы
20 января 2026, 17:49
Четыре человека травмированы: в Житомирской области 17-летний водитель стал виновником ДТП
20 января 2026, 17:28
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
