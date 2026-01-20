Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию

Фото: Нацполиция

Во Львовской области будут судить злоумышленника, обвиняемого в хранении и распространении детской порнографии. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 25-летний житель Шептицкого района получил доступ к детской порнографии. Он скачал эти файлы, а затем распространял с помощью Telegram.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.