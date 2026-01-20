В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных

Фото: Нацполиция

В Ровно правоохранители расследовали инцидент на Майдане Незалежности. Речь идет о случае, когда женщина опрокинула портреты воинов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 16 января. Тогда неадекватная женщина опрокинула портреты павших воинов на Майдане Независимости. 41-летнюю местную жительницу быстро задержали. Сейчас она о содеянном не жалеет, но согласна извиниться перед семьями погибших.

Теперь стражи порядка уже завершили досудебное расследование. Отмечается, что материалы уголовного производства направлены в суд. Это означает, что в ближайшее время женщина предстанет перед судом по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, что инцидент произошел несколько дней назад. Правоохранители быстро нашли женщину возле Майдана Независимости. К моменту задержания она была пьяна. Свои действия она объяснила тем, что эти портреты ее раздражают, потому что они напоминают о войне.