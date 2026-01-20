13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 12:35

В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных

20 января 2026, 12:35
Фото: Нацполиция
В Ровно правоохранители расследовали инцидент на Майдане Незалежности. Речь идет о случае, когда женщина опрокинула портреты воинов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 16 января. Тогда неадекватная женщина опрокинула портреты павших воинов на Майдане Независимости. 41-летнюю местную жительницу быстро задержали. Сейчас она о содеянном не жалеет, но согласна извиниться перед семьями погибших.

Теперь стражи порядка уже завершили досудебное расследование. Отмечается, что материалы уголовного производства направлены в суд. Это означает, что в ближайшее время женщина предстанет перед судом по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, что инцидент произошел несколько дней назад. Правоохранители быстро нашли женщину возле Майдана Независимости. К моменту задержания она была пьяна. Свои действия она объяснила тем, что эти портреты ее раздражают, потому что они напоминают о войне.

хулиганство Ровенская область
