Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжелых травм знакомому во время конфликта в Черняховской громаде

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в тяжелой травме жителя Черняховской громады. Инцидент произошел вечером 17 января, когда в полицию поступило сообщение от медиков о драке, в которой пострадал 33-летний мужчина. Пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний знакомый потерпевшего. В ходе расследования выяснилось, что конфликт начался после того, как местный житель пожаловался своему зятю на противоправные действия компании мужчин. Родственник сообщил о месте их пребывания, после чего подозреваемый отправился туда с предметом, похожим на биту.

Во время драки он ударил одного из участников по голове. После этого мужчина вернулся домой и сжег орудие преступления. Полицейские во время обыска изъяли обугленные деревянные остатки, оставшиеся от предмета, который использовали в драке.

18 января подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. За такие действия закон предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.

