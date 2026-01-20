Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом пишут в СМИ, передает RegioNews.

В украинских медиа появилась информация об открытии уголовного производства по Владимиру Петрову. Согласно данным из открытых источников, 14 января 2026 года Служба безопасности Украины внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса. Речь идет о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Официальные органы пока не сообщали о завершении следствия или процессуальных решениях суда.

В материалах реестра отмечается, что Петров В.В., позиционирующий себя как блогер, телеведущий и продюсер ООО "Люмпен продакшн", якобы использовал собственные медиаресурсы для распространения контента, который расценивает следствие как вред государственной безопасности Украины. Речь идет о проектах "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу". По версии правоохранителей эти платформы могли применяться для информационного влияния в интересах иностранного государства.

В ЕРДР также указывается, что в своих публичных заявлениях Петров отрицал факт полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, он публично называл войну внутренним конфликтом и легитимизировал образование "ДНР" и "ЛНР". Следствие считает, что такие утверждения могли иметь признаки информационно-психологических операций, направленных на подрыв мобилизационных процессов и дискредитацию государственных институтов.

Дело зарегистрировано в ЕРДР

Правоохранители отмечают, что окончательные выводы о правовой оценке действий фигуранта может дать исключительно суд. В настоящее время идет досудебное расследование, в рамках которого проверяются все обстоятельства и собранные доказательства. В случае доказательства вины санкция ч. 1 ст. 111 УК Украины предусматривает суровое наказание, в частности, длительное лишение свободы с конфискацией имущества.

