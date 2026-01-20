17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 18:27

Против Петрова открыли дело о госизмене: обнародованы детали ЕРДР

20 января 2026, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

СБУ расследует деятельность медийщика, подозреваемого в распространении нарративов, которые могли вредить информационной безопасности Украины в условиях войны

Об этом пишут в СМИ, передает RegioNews.

В украинских медиа появилась информация об открытии уголовного производства по Владимиру Петрову. Согласно данным из открытых источников, 14 января 2026 года Служба безопасности Украины внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса. Речь идет о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Официальные органы пока не сообщали о завершении следствия или процессуальных решениях суда.

В материалах реестра отмечается, что Петров В.В., позиционирующий себя как блогер, телеведущий и продюсер ООО "Люмпен продакшн", якобы использовал собственные медиаресурсы для распространения контента, который расценивает следствие как вред государственной безопасности Украины. Речь идет о проектах "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу". По версии правоохранителей эти платформы могли применяться для информационного влияния в интересах иностранного государства.

В ЕРДР также указывается, что в своих публичных заявлениях Петров отрицал факт полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, он публично называл войну внутренним конфликтом и легитимизировал образование "ДНР" и "ЛНР". Следствие считает, что такие утверждения могли иметь признаки информационно-психологических операций, направленных на подрыв мобилизационных процессов и дискредитацию государственных институтов.

Дело зарегистрировано в ЕРДР

Правоохранители отмечают, что окончательные выводы о правовой оценке действий фигуранта может дать исключительно суд. В настоящее время идет досудебное расследование, в рамках которого проверяются все обстоятельства и собранные доказательства. В случае доказательства вины санкция ч. 1 ст. 111 УК Украины предусматривает суровое наказание, в частности, длительное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, суд назначил народному депутату Александру Дубинскому альтернативу содержанию под стражей в виде залога в размере 33 280 000 гривен, что позволит ему выйти на свободу после внесения этой суммы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение СБУ информационная война государственная измена
Гендиректор ПАО "КАМАЗ" подозревается в поставке 15 тысяч автомобилей для армии РФ
20 января 2026, 17:00
В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле
20 января 2026, 11:45
Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала российского агента
20 января 2026, 10:39
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина
20 января 2026, 18:55
Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии
20 января 2026, 18:46
Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию
20 января 2026, 18:35
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
Прогулялся несколько часов: во Львовской области судили по СЗЧ солдата, который пошел на ночную "вылазку"
20 января 2026, 17:55
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки
20 января 2026, 17:52
Фиктивное отцовство для выезда за границу: на Днепропетровщине будут судить 14 участников схемы
20 января 2026, 17:49
Четыре человека травмированы: в Житомирской области 17-летний водитель стал виновником ДТП
20 января 2026, 17:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »