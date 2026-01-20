В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя

Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить заведующую государственной медицинской лабораторией. Известно, что она потребовала взятку от предпринимателя

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили в полиции, женщина потребовала от предпринимателя почти 250 тысяч гривен. За эти деньги она обещала ускорить выдачу результатов экспертного исследования дезинфицирующего средства. Без этого экспертного заключения предприниматель не мог продавать товар.

Заведующую государственной лабораторией задержали во время получения взятки. Теперь ей грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

