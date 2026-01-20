17:05  20 января
20 января 2026, 18:58

Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены

20 января 2026, 18:58
Фото: Днепропетровская ОВА
Очередной обстрел юга Днепропетровщины оставил десятки жителей без жилья и электроснабжения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Российские войска снова атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и ударные беспилотники. Под огнем оказались сам Никополь, а также Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. Обстрелы продолжались в течение нескольких волн, что значительно усложнило работу экстренных служб.

В результате атак полностью разрушен один частный жилой дом. Еще восемь домов получили разную степень повреждений. Также пострадало пятиэтажное жилое здание. В домохозяйствах уничтожены или повреждены три хозяйственных постройки и парник. Отдельные улицы остались без электроснабжения из-за перебитых линий электропередач.

Последствия ночного обстрела Никопольского района

На местах работали спасатели, коммунальные службы и представители местных властей. Они проводили обследование территорий, фиксировали масштабы разрушений и оказывали помощь жителям. Данные о погибших или раненых уточняются.

Разрушены жилые дома

В громадах развернули подготовку восстановительных работ. Ситуация в районе остается напряженной, а правоохранители продолжают документировать последствия очередного военного преступления.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

