10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Авария произошла 16 марта 2022 на участке автодороги М-30. Автобус SETRA столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и его девять пассажиров. Еще шесть человек получили травмы.

Суд первой инстанции признал водителя автобуса SETRA виновным. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Водитель подал апелляцию.

Как указано в материалах, 61-летний водитель на подъеме двигался со скоростью около 70 километров в час. На перекрестке главной автодороги он пересек сплошную линию 1.1 и выехал на встречную полосу, допустив этим столкновение с микроавтобусом. При этом у микроавтобуса не было технической возможности избежать аварии.

В апелляционной жалобе водитель автобуса просил освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок. Он отметил, что суд не учел, что у него есть жена, которая нуждается в уходе, и он сам нуждается в лечении.

Апелляционный суд отметил, что мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибли десять человек. Доводы мужчины суд отклонил.

Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.