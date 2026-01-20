10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 12:15

10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП

20 января 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел материалы уголовного дела по смертельному ДТП. Стало известно, какой окончательный приговор получил водитель 

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Авария произошла 16 марта 2022 на участке автодороги М-30. Автобус SETRA столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и его девять пассажиров. Еще шесть человек получили травмы.

Суд первой инстанции признал водителя автобуса SETRA виновным. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Водитель подал апелляцию.

Как указано в материалах, 61-летний водитель на подъеме двигался со скоростью около 70 километров в час. На перекрестке главной автодороги он пересек сплошную линию 1.1 и выехал на встречную полосу, допустив этим столкновение с микроавтобусом. При этом у микроавтобуса не было технической возможности избежать аварии.

В апелляционной жалобе водитель автобуса просил освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок. Он отметил, что суд не учел, что у него есть жена, которая нуждается в уходе, и он сам нуждается в лечении.

Апелляционный суд отметил, что мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибли десять человек. Доводы мужчины суд отклонил.

Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, которая была пассажиркой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП суд Хмельницкая область
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
19 января 2026, 09:15
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
18 января 2026, 13:52
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 07:56
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Фонд Дениса Парамонова передает EcoFlow для детских реанимаций по всей Украине
20 января 2026, 12:05
В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле
20 января 2026, 11:45
Депутат Киевсовета Кузьменко заявил о переломе позвоночника и обвинил городские службы
20 января 2026, 11:37
В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"
20 января 2026, 11:35
Во Львовской области будут судить предпринимателя за контрабанду дуба в ЕС
20 января 2026, 11:21
"Красная" линия метро Киева возобновила работу в обычном режиме
20 января 2026, 11:06
Разворовывание госсредств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине
20 января 2026, 10:59
Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала российского агента
20 января 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »