В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в селе Ерковцы. Там загорелся дом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда спасатели, правоохранители и медики прибыли по адресу, обнаружили во время осмотра дома тело 82-летнего мужчины. Вероятно, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Окончательные выводы будут делать спасатели.

"Следователи Переяславского отдела полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенской области пожар в жилом доме тушили более четырех часов. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили погибшую женщину, обстоятельства происшествия устанавливает полиция