17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 18:55

В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина

20 января 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла в селе Ерковцы. Там загорелся дом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда спасатели, правоохранители и медики прибыли по адресу, обнаружили во время осмотра дома тело 82-летнего мужчины. Вероятно, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Окончательные выводы будут делать спасатели.

"Следователи Переяславского отдела полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенской области пожар в жилом доме тушили более четырех часов. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили погибшую женщину, обстоятельства происшествия устанавливает полиция

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар полиция Киевская область
После вражеской атаки в Днепровском районе Киева пылают склады, есть перебои со светом и водой
20 января 2026, 07:42
Пожар в частном доме в Киевской области унес жизнь мужчины: полиция расследует обстоятельства
19 января 2026, 19:39
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
20 января 2026, 20:57
Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"
20 января 2026, 20:40
Как уберечь себя и близких от мошенников: советы
20 января 2026, 20:04
Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января
20 января 2026, 19:53
86-летнюю женщину спасли из-под обстрелов в Сумской области: как проходила эвакуация
20 января 2026, 19:32
В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости
20 января 2026, 19:29
12 тысяч долларов за "билет" от горячих точек: в Киеве делец продавал работу в тылу
20 января 2026, 19:15
В Запорожье заживо сгорел человек в автомобиле во время обстрела беспилотником
20 января 2026, 19:13
Ученый из Киева помог создать новый гибкий OLED-дисплей
20 января 2026, 19:11
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »