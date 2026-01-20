Прогулялся несколько часов: во Львовской области судили по СЗЧ солдата, который пошел на ночную "вылазку"

Иллюстративное фото

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего, который во время действия военного положения самовольно отсутствовал в воинской части. Известно, что его не было на месте службы всего шесть часов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло 12 ноября 2025 года. Мобилизированный солдат без уважительных причин покинул место службы и отсутствовал на территории воинской части с 01:00 до 07:00. Сам он также не явился на судебное заседание и не сообщил причины неявки.

Суд признал военного виновным. Отмечается, что, учитывая военное положение, исключается возможность более мягкой оценки нарушения как формального или малозначительного.

На солдата наложен штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 605,60 гривны.

Напомним, что с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части, что почти вчетверо превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.