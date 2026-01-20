17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 17:55

Прогулялся несколько часов: во Львовской области судили по СЗЧ солдата, который пошел на ночную "вылазку"

20 января 2026, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего, который во время действия военного положения самовольно отсутствовал в воинской части. Известно, что его не было на месте службы всего шесть часов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло 12 ноября 2025 года. Мобилизированный солдат без уважительных причин покинул место службы и отсутствовал на территории воинской части с 01:00 до 07:00. Сам он также не явился на судебное заседание и не сообщил причины неявки.

Суд признал военного виновным. Отмечается, что, учитывая военное положение, исключается возможность более мягкой оценки нарушения как формального или малозначительного.

На солдата наложен штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 605,60 гривны.

Напомним, что с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части, что почти вчетверо превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СЗЧ суд военная служба Львовская область
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина
20 января 2026, 18:55
Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии
20 января 2026, 18:46
Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию
20 января 2026, 18:35
Против Петрова открыли дело о госизмене: обнародованы детали ЕРДР
20 января 2026, 18:27
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки
20 января 2026, 17:52
Фиктивное отцовство для выезда за границу: на Днепропетровщине будут судить 14 участников схемы
20 января 2026, 17:49
Четыре человека травмированы: в Житомирской области 17-летний водитель стал виновником ДТП
20 января 2026, 17:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »