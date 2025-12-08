ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия Украины до 2030 года. По его мнению, такой шаг может стать предпосылкой для прямой военной конфронтации между ЕС и Россией

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции, сообщает RegioNews.

Орбан утверждает, что Европа уже начала готовиться к потенциальному обострению — в частности, из-за масштабных оборонных программ, перевооружения и формирования новых стратегий безопасности.

Он также настаивает, что вместо полноправного членства Украина должна получить статус "стратегического партнера" Евросоюза.

Венгерский премьер в очередной раз подчеркнул, что решение о вступлении Украины должно приниматься единогласно, а Будапешт сохраняет за собой право вето.

При этом европейские институты отмечают, что путь Украины в ЕС будет зависеть от выполнения реформ и политических критериев, а процесс расширения блока остается длительным и многоуровневым.

Заявление Орбана вызвало широкий резонанс, ведь оно прозвучало на фоне активизации европейских оборонных инициатив и дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Напомним, до 56% вырос процент украинцев, которые верят, что в течение 10 лет Украина будет преуспевающей и будет находиться в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.