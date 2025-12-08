19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
UA | RU
08 декабря 2025, 21:20

ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан

08 декабря 2025, 21:20
Читайте також українською мовою
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия Украины до 2030 года. По его мнению, такой шаг может стать предпосылкой для прямой военной конфронтации между ЕС и Россией

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции, сообщает RegioNews.

Орбан утверждает, что Европа уже начала готовиться к потенциальному обострению — в частности, из-за масштабных оборонных программ, перевооружения и формирования новых стратегий безопасности.

Он также настаивает, что вместо полноправного членства Украина должна получить статус "стратегического партнера" Евросоюза.

Венгерский премьер в очередной раз подчеркнул, что решение о вступлении Украины должно приниматься единогласно, а Будапешт сохраняет за собой право вето.

При этом европейские институты отмечают, что путь Украины в ЕС будет зависеть от выполнения реформ и политических критериев, а процесс расширения блока остается длительным и многоуровневым.

Заявление Орбана вызвало широкий резонанс, ведь оно прозвучало на фоне активизации европейских оборонных инициатив и дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Напомним, до 56% вырос процент украинцев, которые верят, что в течение 10 лет Украина будет преуспевающей и будет находиться в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Украина Евросоюз Орбан
В Украине появится 7 тысяч цифровых офицеров
08 декабря 2025, 18:23
Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану
08 декабря 2025, 16:39
Кабмин упростил бронирование военнообязанных для критически важных предприятий
08 декабря 2025, 13:48
Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен
08 декабря 2025, 21:55
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45
ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35
Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30
Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20
Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10
В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56
В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55
В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46
