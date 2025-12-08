Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже завершила проработку ключевых положений мирного плана, разрабатываемого с участием американской стороны. По его словам, количество пунктов документа после переговоров в Женеве и работы с представителями США в Майами было сокращено с 28 до 20

Об этом он сказал в сегодняшнем видеообращении, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что во время встреч в Лондоне украинская делегация вместе с европейскими партнерами обсудила как сам план, так и реакцию России на него.

"Будем прорабатывать эти 20 пунктов. Не все нам нравится, что вернули наши партнеры. Хотя этот вопрос больше не к американцам, а к россиянам", - сказал президент.

По его словам, уже завтра вечером Киев передаст Вашингтону собственное видение обновленного мирного плана. После этого украинская сторона пришлет и документ по гарантиям безопасности, который станет частью более широкого пакета договоренностей.

Президент добавил, что премьер Юлия Свириденко работает над экономическим блоком будущего соглашения, включающего вопросы послевоенного восстановления и долгосрочного развития Украины.

Переговоры по мирному плану будут продолжаться в ближайшие недели, а Киев ожидает четкую позицию США относительно обновленных предложений.

Как известно, президент США Дональд Трамп отметил, что Стивен Виткофф и Джаред Кушнер считают, что российский глава Владимир Путин хотел бы завершить войну.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно, однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.