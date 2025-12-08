Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода

Фото: Нацполиция

На Львовщине задержан злоумышленник, напавший с ножом на водителя грузовика. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 5 декабря около 17:30 на улице Глинской в городе Пустомыты. 29-летний водитель грузовика вышел из машины, чтобы сделать замечание нетрезвому мужчине. Пьяный прохожий шел по проезжей части и специально не давал ему возможности проехать.

В ответ на водительские замечания пьяный мужчина получил нож и несколько раз его ударил. У пострадавшего диагностировали резаные раны плеча и голени. Правоохранители обнаружили злоумышленника: им оказался 32-летний местный житель.

"При процессуальном руководстве Пустомытовской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в полиции.

