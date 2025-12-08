22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 20:20

Купив авто, якого не існувало: житель Житомирщини "подарував" гроші аферистам

08 грудня 2025, 20:20
Фото: Нацполіція
Житель Житомирщини став жертвою аферистів. Все сталось тоді, коли він хотів купити автомобіль

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

24-річний житель Бердичева на онлайн-платформі знайшов акаунт, де продавали автівки. Там він обрав автомобіль та зв'язався із продавцем. Продавець спочатку запевнив клієнта, що необхідно внести завдаток для бронювання автомобіля, а згодом повідомив про нібито додаткові витрати на пальне та доставку.

Чоловік перерахував завдаток у розмірі 33 тисяч гривень. Продавець одразу ж перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронці вкотре закликають громадян: не довіряйте незнайомцям! За жодних обставин не переказуйте кошти до отримання товару, користуйтеся післяплатою, а у випадку великих покупок обов’язково укладайте офіційну угоду та особисто оглядайте товар", - закликають правоохоронці

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

Житомирська область аферист
04 грудня 2025
07 серпня 2025
