Фото: Національна поліція України

Поліція завершила розслідування трагедії в Житомирі, де загинула жінка після сімейної сварки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Поліцейські завершили розслідування справи про вбивство 50-річної жінки. Подія сталася 25 жовтня, коли до правоохоронців надійшло повідомлення про ножове поранення мешканки міста. Поліція встановила, що до злочину причетний її чоловік, який наразі перебуває під вартою.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що між подружжям тривалий час виникали конфлікти. Через це жінка тимчасово проживала в будинку свого сина. В день трагедії 53-річний чоловік прийшов до неї, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, щоб вибачитися та забрати дружину додому. Під час розмови між ними знову виникла сварка, у результаті якої чоловік завдав жінці удар кухонним ножем у спину.

Досудове розслідування завершено за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіка ознайомили з обвинувальним актом, і він постане перед судом.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

