07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
20:50  03 декабря
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
20:25  03 декабря
В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута
04 декабря 2025, 07:49

Покушение на жизнь полицейских в Житомире: мужчина получил до 11 лет заключения

04 декабря 2025, 07:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомире Богунский районный суд вынес приговор мужчине, назначив наказание в виде 11 лет лишения свободы за применение гранаты во время его задержания правоохранителями, а также за совершение нескольких других тяжких преступлений

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в марте 2021 года стражи порядка остановили автомобиль подсудимого для проверки. Он отказался предоставить авто для осмотра, попытался скрыться, наехав на одного из полицейских и нанеся ему легкие травмы. При задержании мужчина использовал осколочную ручную гранату РГД-5, покушавшись на убийство правоохранителей.

В ходе обыска авто полиция обнаружила 21 грамм амфетамина, что является особенно большим размером в соответствии с законодательством.

Следствие также установило причастность приговоренного к инциденту, произошедшему в июле 2020 года. Тогда он из устройства для стрельбы резиновыми пулями несколько раз выстрелил в пострадавшего, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Мужчина признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • умышленное причинение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121),
  • умышленное причинение работнику полиции легких повреждений (ч. 2 ст. 345),
  • незаконное приобретение и ношение боеприпасов и взрывных устройств без разрешения (ч. 1 ст. 263),
  • покушение на убийство работников полиции (ст. 348),
  • незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309).

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал.

Напомним, Верховный Суд подтвердил приговор – пожизненное заключение для военного, открывшего огонь по своим коллегам в Днепре. Инцидент произошел ночью 27 января 2022 года. Солдат срочной службы, исполняющий обязанности в составе охраны оборонного предприятия, завладел оружием и начал стрелять.

