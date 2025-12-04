Покушение на жизнь полицейских в Житомире: мужчина получил до 11 лет заключения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомире Богунский районный суд вынес приговор мужчине, назначив наказание в виде 11 лет лишения свободы за применение гранаты во время его задержания правоохранителями, а также за совершение нескольких других тяжких преступлений

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в марте 2021 года стражи порядка остановили автомобиль подсудимого для проверки. Он отказался предоставить авто для осмотра, попытался скрыться, наехав на одного из полицейских и нанеся ему легкие травмы. При задержании мужчина использовал осколочную ручную гранату РГД-5, покушавшись на убийство правоохранителей.

В ходе обыска авто полиция обнаружила 21 грамм амфетамина, что является особенно большим размером в соответствии с законодательством.

Следствие также установило причастность приговоренного к инциденту, произошедшему в июле 2020 года. Тогда он из устройства для стрельбы резиновыми пулями несколько раз выстрелил в пострадавшего, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Мужчина признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное причинение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121),

умышленное причинение работнику полиции легких повреждений (ч. 2 ст. 345),

незаконное приобретение и ношение боеприпасов и взрывных устройств без разрешения (ч. 1 ст. 263),

покушение на убийство работников полиции (ст. 348),

незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309).

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал.

