03 декабря 2025, 15:45

В Киеве судили военного, который поджигал авто ВСУ за деньги

03 декабря 2025, 15:45
В Киеве судили мужчину, который по заказу поджигал военные автомобили. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае 2025 года мужчина облил легковоспламеняющимся веществом автомобиль камуфляжного автомобиля и поджег. Через несколько дней он поджег еще одну машину, которую связывал с украинскими военными.

В суде он рассказал, что в социальной сети он получил предложение от неизвестного лица. Ему предлагали за 500 долларов США сжечь военную машину и он согласился. Поджог он снял на видео и отправил заказчику. Денежное вознаграждение ему заплатили через криптовалюту.

Мужчина заявил, что он раскаивается. Известно, что он был военным. Поэтому, считает следствие, он точно знал об отрицательных последствиях своих действий. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить 18-летнего парня, пытавшегося поджечь дом знакомой. Молодой человек признался, что неоднократно ссорился с девушкой, потому что она якобы распространяла ложные слухи о нем и его семье. Обидевшись, юноша таким образом решил отомстить.

