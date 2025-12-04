20:50  03 грудня
Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення

04 грудня 2025, 07:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Житомирі Богунський районний суд виніс вирок чоловіку, призначивши покарання у вигляді 11 років позбавлення волі за застосування гранати під час його затримання правоохоронцями, а також за вчинення кількох інших тяжких злочинів

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що у березні 2021 року правоохоронці зупинили автомобіль підсудного для перевірки. Він відмовився надати авто для огляду, спробував утекти, наїхавши на одного з поліцейських та завдавши йому легких травм. При затриманні чоловік використав осколкову ручну гранату РГД-5, здійснивши замах на вбивство правоохоронців.

Під час обшуку авто поліція виявила 21 грам амфетаміну, що є особливо великим розміром відповідно до законодавства.

Слідство також встановило причетність засудженого до інциденту, що стався у липні 2020 року. Тоді він з пристрою для стрільби гумовими кулями кілька разів вистрілив у потерпілого, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловік визнаний винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121),
  • умисне заподіяння працівникові поліції легких ушкоджень (ч. 2 ст. 345),
  • незаконне придбання та носіння боєприпасів і вибухових пристроїв без дозволу (ч. 1 ст. 263),
  • замах на вбивство працівників поліції (ст. 348),
  • незаконне придбання та зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 309).

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Підсудний свою провину не визнав.

Нагадаємо, Верховний Суд підтвердив вирок – довічне ув'язнення для військового, який відкрив вогонь по своїх колегах у Дніпрі. Інцидент трапився вночі 27 січня 2022 року. Солдат строкової служби, виконуючи обов’язки у складі варти з охорони оборонного підприємства, заволодів зброєю та почав стріляти.

