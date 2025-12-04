Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Житомирі Богунський районний суд виніс вирок чоловіку, призначивши покарання у вигляді 11 років позбавлення волі за застосування гранати під час його затримання правоохоронцями, а також за вчинення кількох інших тяжких злочинів

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура

Зазначається, що у березні 2021 року правоохоронці зупинили автомобіль підсудного для перевірки. Він відмовився надати авто для огляду, спробував утекти, наїхавши на одного з поліцейських та завдавши йому легких травм. При затриманні чоловік використав осколкову ручну гранату РГД-5, здійснивши замах на вбивство правоохоронців.

Під час обшуку авто поліція виявила 21 грам амфетаміну, що є особливо великим розміром відповідно до законодавства.

Слідство також встановило причетність засудженого до інциденту, що стався у липні 2020 року. Тоді він з пристрою для стрільби гумовими кулями кілька разів вистрілив у потерпілого, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловік визнаний винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121),

умисне заподіяння працівникові поліції легких ушкоджень (ч. 2 ст. 345),

незаконне придбання та носіння боєприпасів і вибухових пристроїв без дозволу (ч. 1 ст. 263),

замах на вбивство працівників поліції (ст. 348),

незаконне придбання та зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 309).

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Підсудний свою провину не визнав.

