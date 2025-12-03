Фото: pixabay

Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что с декабря 2024 по апрель 2025 года женщина звонила родственникам без вести пропавших или погибших военнослужащих и называла себя работницей финотдела воинских частей. Она убеждала людей, что им начислена государственная помощь, и просила "активировать" выплату – переводом определенной суммы денег на указанные ею карты.

Люди, введенные в заблуждение, сами перечисляли деньги. Общая сумма, которой завладела мошенница, составляет около 870 тысяч гривен.

В ходе следствия правоохранители изъяли мобильный телефон, сим-карты и банковские карты, которые женщина использовала для мошеннических действий.

Суд согласился с аргументами прокуроров, признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей 3 года лишения свободы.

