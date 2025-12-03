Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили ув'язненого, який влаштував наркотрафік до колонії. Лише за кілька місяців нелегальний бізнес приніс 300 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

35-річний ув'язнений організував наркотрафік до колонії. За його вказівками 46-річний спільник, який перебуває на волі, закуповував наркотичні засоби та таємно передавав їх працівнику установи. Також 33-річний службовець проносив наркотичні речовини на територію колонії.

Відомо, що продавали наркотики організатор схеми та його 32-річний співкамерник. З березня 2025 року вони заробили близько 300 тисяч гривень.

"Нині чотирьом фігурантам повідомлено про підозри в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів обіг яких обмежено, у місця позбавлення волі, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 321 КК України)", - повідомили в поліції.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

