03 грудня 2025, 11:45

У Житомирі ув'язнений влаштував нарко-бізнес у колонії

03 грудня 2025, 11:45
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили ув'язненого, який влаштував наркотрафік до колонії. Лише за кілька місяців нелегальний бізнес приніс 300 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

35-річний ув'язнений організував наркотрафік до колонії. За його вказівками 46-річний спільник, який перебуває на волі, закуповував наркотичні засоби та таємно передавав їх працівнику установи. Також 33-річний службовець проносив наркотичні речовини на територію колонії.

Відомо, що продавали наркотики організатор схеми та його 32-річний співкамерник. З березня 2025 року вони заробили близько 300 тисяч гривень.

"Нині чотирьом фігурантам повідомлено про підозри в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів обіг яких обмежено, у місця позбавлення волі, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 321 КК України)", - повідомили в поліції.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові перед судом постане 22-річна жінка, яка торгувала наркотиками. До "бізнесу" вона залучила 5-річну доньку. "Товар" вона замовляла оптом в інтернеті.

наркотики поліція Житомирська область
