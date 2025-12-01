В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина

фото: Алексей Гончаренко / Facebook

В Житомирской области закрасили образ Иисуса Христа за намек на «русский мир»

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, активисты закрасили образ Иисуса Христа, созданный в 2016 году художниками на стене бывшего поста ГАИ в Барановке Житомирской области. Мурал участники акции расценили как проявление сепаратизма.

"Я все понимаю. Но Иисус Христос не русский и не поддерживает сепаратизм. Можем уже эту дурь остановить. Украина – христианская страна. Изображение Христа на наших улицах – нормально, похвально и желательно", – написал Гончаренко.

