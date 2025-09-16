10:59  16 сентября
16 сентября 2025, 10:32

В Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека

16 сентября 2025, 10:32
Фото: СБУ
Правоохранители задержали российского агента, совершившего теракт в Житомирской области. Вечером 14 сентября в одном из районов Коростышева взорвалось самодельное устройство, жертвой стал 34-летний местный житель

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта в течение восьми часов после теракта. Им оказался 31-летний наркозависимый житель Житомира.

По материалам дела, мужчину российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы – он искал деньги на "дозу". В обмен на обещание быстрого заработка согласился подготовить теракт. Для конспирации арендовал квартиру в областном центре и под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

По указаниям российских кураторов исполнитель изготовил взрывчатку, оснастил ее мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель. После этого фигурант заложил взрывчатку в тайник, забрасал ее мусором, а координаты отправил куратору. Агент установил напротив места закладки камеру с удаленным доступом, чтобы россияне могли отслеживать подход жертвы и дистанционно активировать взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, по заказу российских спецслужб пытавшихся взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны.

СБУ теракт задержание Житомирская область агент рф
