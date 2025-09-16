Фото: СБУ

Правоохранители задержали российского агента, совершившего теракт в Житомирской области. Вечером 14 сентября в одном из районов Коростышева взорвалось самодельное устройство, жертвой стал 34-летний местный житель

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта в течение восьми часов после теракта. Им оказался 31-летний наркозависимый житель Житомира.

По материалам дела, мужчину российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы – он искал деньги на "дозу". В обмен на обещание быстрого заработка согласился подготовить теракт. Для конспирации арендовал квартиру в областном центре и под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

По указаниям российских кураторов исполнитель изготовил взрывчатку, оснастил ее мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель. После этого фигурант заложил взрывчатку в тайник, забрасал ее мусором, а координаты отправил куратору. Агент установил напротив места закладки камеру с удаленным доступом, чтобы россияне могли отслеживать подход жертвы и дистанционно активировать взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, по заказу российских спецслужб пытавшихся взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны.