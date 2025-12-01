15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 13:54

На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина

01 грудня 2025, 13:54
фото: Олексій Гончаренко / Facebook
У Житомирській області зафарбували образ Ісуса Христа за натяк на «російський світ»

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, активісти зафарбували образ Ісуса Христа, створений у 2016 році художниками на стіні колишнього посту ДАІ у місті Баранівка Житомирської області. Мурал учасники акції розцінили як прояв сепаратизму.

"Я все розумію. Але Ісус Христос не "русскій" і не підтримує сепаратизм. Можемо вже цю дурку зупинити. Україна – християнська країна. Зображення Христа на наших вулицях – нормально, похвально і бажано", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, у вересні на Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини. Ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
