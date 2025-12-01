На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина

фото: Олексій Гончаренко / Facebook

У Житомирській області зафарбували образ Ісуса Христа за натяк на «російський світ»

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, активісти зафарбували образ Ісуса Христа, створений у 2016 році художниками на стіні колишнього посту ДАІ у місті Баранівка Житомирської області. Мурал учасники акції розцінили як прояв сепаратизму.

"Я все розумію. Але Ісус Христос не "русскій" і не підтримує сепаратизм. Можемо вже цю дурку зупинити. Україна – християнська країна. Зображення Христа на наших вулицях – нормально, похвально і бажано", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, у вересні на Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини. Ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира.