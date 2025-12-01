На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина
У Житомирській області зафарбували образ Ісуса Христа за натяк на «російський світ»
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, активісти зафарбували образ Ісуса Христа, створений у 2016 році художниками на стіні колишнього посту ДАІ у місті Баранівка Житомирської області. Мурал учасники акції розцінили як прояв сепаратизму.
"Я все розумію. Але Ісус Христос не "русскій" і не підтримує сепаратизм. Можемо вже цю дурку зупинити. Україна – християнська країна. Зображення Христа на наших вулицях – нормально, похвально і бажано", – написав Гончаренко.
Нагадаємо, у вересні на Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини. Ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира.
На Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: рятувальники деблокували постраждалихВсі новини »
01 грудня 2025, 09:57У Житомирі Mercedes збив чоловіка на смерть
28 листопада 2025, 15:55На Житомирщині легковик вилетів у кювет та перекинувся: загинули двоє чоловіків
26 листопада 2025, 08:14
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 15:47Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
01 грудня 2025, 15:23Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву
01 грудня 2025, 15:15Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
01 грудня 2025, 15:05У Чернівцях чоловік посеред вулиці почав стрілянину: що сталось
01 грудня 2025, 14:55У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
01 грудня 2025, 14:52З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"
01 грудня 2025, 14:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »