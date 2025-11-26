В Житомирской области в ДТП погибли двое мужчин

На Житомирщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли двое мужчин
ДТП произошло утром 24 ноября на территории Малинской громады в Коростенском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Honda, двигаясь в направлении села Недашкив, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли 39-летний житель Сумской области и 51-летний житель Черкасщины.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 24 ноября в Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник. Водитель погиб на месте.
