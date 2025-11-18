09:28  18 ноября
В Кировоградской области во время пожара погиб 11-летний ребенок
07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
18 ноября 2025, 11:58

В Одесской области водитель Toyota сбила насмерть мужчину и уехала прочь

18 ноября 2025, 11:58
Фото: полиция
ДТП произошло 17 ноября около 17:00 на 437-м километре трассы Киев-Одесса в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Toyota, двигаясь со стороны Киева в сторону Одессы, сбила 55-летнего пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина, к сожалению, умер на месте, а водитель покинула место происшествия.

Правоохранители разыскали 25-летнюю водитель недалеко от места ДТП, она не пострадала.

Ее проверили на состояние алкогольного опьянения – по результатам была трезвая.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз. Автомобиль полицейские изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.

Напомним, поздно вечером 17 ноября на Львовщине столкнулись грузовик и легковушка. Среди четырех пострадавших – ребенок.

