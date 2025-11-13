Фото: полиция

ДТП произошло во Львове в среду, 12 ноября, около 18:30 на улице Богдановской

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Renault Kangoo, которым управлял 56-летний львовянин, и Audi A3 под управлением 27-летнего жителя Львова.

В результате ДТП водители обоих авто и пассажирка Audi A3, 18-летняя львовянка, получили травмы. Их доставили в больницу.

Предварительно установлено, что водитель Renault Kangoo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.