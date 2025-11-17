Смертельна ДТП на Житомирщині: жінка потрапила під колеса
Аварія сталась ввечері 14 листопада на трасі Київ – Чоп, поблизу с. Миколаївки Брониківської громади. На жаль, потерпіла не вижила
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 20-річний водій Volkswagen наїхав на 28-річну місцеву жительку. Відомо, що вона знаходилась на проїзній частині дороги. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.
"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомляє поліція.
Нагадаємо, раніше на Львівщині перекинувся шкільний автобус. Постраждали 67-річний водій та його 61-річний пасажир. На щастя, учнів в салоні не було.
