Смертельна ДТП на Житомирщині: жінка потрапила під колеса

Аварія сталась ввечері 14 листопада на трасі Київ – Чоп, поблизу с. Миколаївки Брониківської громади. На жаль, потерпіла не вижила

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 20-річний водій Volkswagen наїхав на 28-річну місцеву жительку. Відомо, що вона знаходилась на проїзній частині дороги. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.

"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомляє поліція.

