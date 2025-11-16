13:51  16 ноября
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
13:13  16 ноября
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
09:39  16 ноября
В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело
16 ноября 2025, 13:51

В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание

16 ноября 2025, 13:51
Фото: Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ
В субботу, 15 ноября, около 18:00, на перекрестке улиц Старочумацкая и Образцовая произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Telegram-канал "Днепр оперативный", передает RegioNews.

По словам очевидцев, водитель Skoda на большой скорости выехал с улицы Образцовой и подрезал грузовик, двигавшийся по главной дороге.

Чтобы избежать столкновения, водитель фуры резко затормозил, однако транспортное средство занесло. Грузовик опрокинулся и врезался в здание.

Во время ДТП были повреждены два легковых автомобиля, один из которых частично оказался под прицепом.

Предварительно известно, что несколько человек получили легкие травмы, среди них водитель грузовика. Погибших нет.

В комментарии ИА "Днепр Оперативный" пресс-офицер управления патрульной полиции области Людмила Копиленко сообщила, что в ДТП были задействованы автомобили Skoda, Hyundai, Mitsubishi, MAN TGA01 и Schmitz SKO24.

Напомним, недавно в Днепре произошла авария с участием автобуса группы "Без ограничений" и легкового автомобиля. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения: автобус, совершая поворот, задел заднюю часть легковушки.

