Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали
Авария произошла 9 ноября в центре Житомира. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Стало известно, что 36-летний водитель мотоцикла "Днепр" двигался в направлении Майдана Короленко. Затем он допустил выезд за пределы проезжей части и падение транспортного средства. К сожалению, в результате ДТП 17-летняя пассажирка погибла.
Правоохранители выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Теперь его задержали и объявили ему о подозрении. Ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в центре Житомира. Водителем Mercedes был 41-летний иностранец, проживающий в Винницкой области. Предварительно он не справился с управлением и выехал с дороги, после чего врезался в дом.