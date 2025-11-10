Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Стало известно, что 36-летний водитель мотоцикла "Днепр" двигался в направлении Майдана Короленко. Затем он допустил выезд за пределы проезжей части и падение транспортного средства. К сожалению, в результате ДТП 17-летняя пассажирка погибла.

Правоохранители выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Теперь его задержали и объявили ему о подозрении. Ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

