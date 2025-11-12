11:17  12 ноября
12 ноября 2025, 11:55

Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса

12 ноября 2025, 11:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 11 ноября около 17:25 в городе Коростышеве. К сожалению, в результате ДТП погиб мужчина

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 43-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Т4 наехал на 39-летнего жителя Брусиловской общины, пересекавшего автодорогу. В результате аварии пешеход погиб в автомобиле "скорой помощи", когда медики пытались довести его в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель потерпевшего) УК Украины.

"В то же время правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными в вечернее и ночное время. Учитывайте дорожную обстановку и соблюдайте скоростной режим.

Напомним, в Сумской области во время объезда автобуса столкнулись Renault и Honda. Три человека получили травмы, а следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

