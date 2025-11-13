Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Житомирській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала збут амфетаміну та метадону серед засуджених Райківської виправної колонії. Очолював групу так званий "смотрящий", який раніше відбував покарання у цій установі, а після звільнення продовжив незаконну діяльність, координуючи наркобізнес з волі.

Поліція провела обшуки у Київській та Житомирській областях

Для реалізації злочинної схеми "смотрящий" залучив ще одного "кримінального авторитета", кількох ув’язнених та осіб із кримінальним минулим, які перебували на волі. Спільники закуповували наркотики, фасували їх, маскували серед товарів загального вжитку та передавали до колонії поштовими відправленнями. Після отримання пакунків наркотичні речовини розповсюджували серед ув’язнених. Частину доходів розподіляли між членами угруповання, а решту щомісяця спрямовували до "воровського общака".

Вилучено наркотики, телефони та чорнові записи

Встановивши найактивніших учасників, оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції задокументували численні факти збуту та з’ясували канали постачання заборонених речовин. 11 листопада поліція за підтримки "КОРД" та роти особливого призначення провела обшуки на території Київської та Житомирської областей, вилучивши мобільні телефони, флешнакопичувачі, наркотики та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, збут та зберігання наркотиків). Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб, а заходи проводилися за сприяння працівників колонії, УВБ, ДКВС та СБУ під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Харківщині 31-річний фельдшер виправної колонії потрапив до в'язниці на шість років за те, що постачав наркотики ув'язненим – він продавав їм бупренорфін та метадон за 400-500 гривень прямо в стінах установи.