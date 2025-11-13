14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 18:46

На Житомирщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики до виправної колонії

13 листопада 2025, 18:46
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила масштабний збут наркотиків серед ув’язнених Райківської колонії

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Житомирській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала збут амфетаміну та метадону серед засуджених Райківської виправної колонії. Очолював групу так званий "смотрящий", який раніше відбував покарання у цій установі, а після звільнення продовжив незаконну діяльність, координуючи наркобізнес з волі.

Поліція провела обшуки у Київській та Житомирській областях

Для реалізації злочинної схеми "смотрящий" залучив ще одного "кримінального авторитета", кількох ув’язнених та осіб із кримінальним минулим, які перебували на волі. Спільники закуповували наркотики, фасували їх, маскували серед товарів загального вжитку та передавали до колонії поштовими відправленнями. Після отримання пакунків наркотичні речовини розповсюджували серед ув’язнених. Частину доходів розподіляли між членами угруповання, а решту щомісяця спрямовували до "воровського общака".

Вилучено наркотики, телефони та чорнові записи

Встановивши найактивніших учасників, оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції задокументували численні факти збуту та з’ясували канали постачання заборонених речовин. 11 листопада поліція за підтримки "КОРД" та роти особливого призначення провела обшуки на території Київської та Житомирської областей, вилучивши мобільні телефони, флешнакопичувачі, наркотики та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, збут та зберігання наркотиків). Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб, а заходи проводилися за сприяння працівників колонії, УВБ, ДКВС та СБУ під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Харківщині 31-річний фельдшер виправної колонії потрапив до в'язниці на шість років за те, що постачав наркотики ув'язненим – він продавав їм бупренорфін та метадон за 400-500 гривень прямо в стінах установи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал наркотики Житомирська область амфетамін наркобізнес метадон
Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса
12 листопада 2025, 11:55
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Смертельна ДТП на Харківщині: загинула 17-річна дівчина, водія затримали
10 листопада 2025, 15:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Українців із тимчасово окупованих територій хочуть депортувати до Сибіру
13 листопада 2025, 18:59
Зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла
13 листопада 2025, 18:51
На Рівненщині поліцейські врятували 65-річну жінку, яка заблукала в лісі
13 листопада 2025, 18:25
Програма "Доступні ліки": на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека
13 листопада 2025, 18:14
На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися
13 листопада 2025, 17:35
На Закарпатті затримали ділка, який влаштував "туристичний бізнес" для ухилянтів
13 листопада 2025, 17:15
Українські військові знищили місце зберігання дронів "Оріон” у тимчасово окупованому Криму — командувач СБС
13 листопада 2025, 17:04
На Рівненщині у ДТП потрапив підліток: що відомо
13 листопада 2025, 16:45
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »